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За рулем

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Замена жидкости в АКП: по регламенту или чаще? Полностью или частично? Самому или на сервисе?

Замена жидкости в АКП: по регламенту или чаще? Полностью или частично? Самому или на сервисе?

Гидромеханический автомат – агрегат дорогой. Надо вдумчиво подходить к замене жидкости в нем. Однако заблуждений насчет субстанции, которая плещется внутри гидромеханических автоматических коробок передач (АКП), довольно много.

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