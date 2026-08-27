Замена жидкости в АКП: по регламенту или чаще? Полностью или частично? Самому или на сервисе?

Гидромеханический автомат – агрегат дорогой. Надо вдумчиво подходить к замене жидкости в нем. Однако заблуждений насчет субстанции, которая плещется внутри гидромеханических автоматических коробок передач (АКП), довольно много.
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