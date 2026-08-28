Эксперты раскрыли, как трендовые цвета могут испортить образ

Изучите, как модные цвета могут потерять свою привлекательность при неправильном применении. Основные ошибки: сочетание нескольких ярких оттенков, выбор "грязных" тонов и невнимание к цветотипу, что может сделать лицо бледным.
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