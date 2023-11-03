Пятерых братчан обвинили в похищении и убийстве 26-летнего парня

В Нижнеудинске расследуется уголовное дело о похищении и убийстве человека. В начале октября группа братчан из пяти человек из личной неприязни похитили из квартиры 26-летнего местного жителя, сообщает СУ СК по Иркутской области.
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