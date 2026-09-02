ВЭФ-2026. День первый: Забайкалье наконец подписывает соглашения

1 сентября 2026 года во Владивостоке открылся XI Восточный экономический форум. Для Забайкальского края он стал форумом реабилитации: на ПМЭФ в июне регион не подписал ни одного соглашения и вернулся из Петербурга с пустыми руками, пока соседи заключали контракты на сотни миллиардов.
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