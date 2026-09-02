Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

270 подписчиков

ВЭФ-2026. День первый: Забайкалье наконец подписывает соглашения

ВЭФ-2026. День первый: Забайкалье наконец подписывает соглашения

1 сентября 2026 года во Владивостоке открылся XI Восточный экономический форум. Для Забайкальского края он стал форумом реабилитации: на ПМЭФ в июне регион не подписал ни одного соглашения и вернулся из Петербурга с пустыми руками, пока соседи заключали контракты на сотни миллиардов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым