Пермские суворовцы приняли участие в ежегодном литературно-музыкальном марафоне «Пушкин - всему миру»

Пермские суворовцы приняли участие в ежегодном литературно-музыкальном марафоне «Пушкин - всему миру»

Пермские суворовцы приняли участие в ежегодном литературно-музыкальном марафоне «Пушкин - всему миру» .

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