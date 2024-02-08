На венгерской границе задержано рекордное число уклонистов от мобилизации

Государственная пограничная служба Украины в четверг, 8 февраля, заявила, что вблизи границы с Венгрией задержана группу из рекордного количества мужчин призывного возраста, пытавшихся сбежать с Украины от мобилизации, – сообщают украинские СМИ.
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