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Царьград

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Пивовар Наталья Копенанова раскрыла идеальные закуски к пиву

Пивовар Наталья Копенанова раскрыла идеальные закуски к пиву

Главный пивовар SAMPO в Мурманске, Наталья Копенанова, рассказала о лучших закусках к светлым и тёмным сортам пива.

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