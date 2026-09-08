Цены на нефть растут 8 сентября из-за продолжающегося конфликта США и Ирана

В первые часы биржевых торгов 8 сентября цены на нефть продолжили рост на фоне усиления опасений по поводу затяжного конфликта на Ближнем Востоке.
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