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Цены на нефть растут 8 сентября из-за продолжающегося конфликта США и Ирана

Цены на нефть растут 8 сентября из-за продолжающегося конфликта США и Ирана

В первые часы биржевых торгов 8 сентября цены на нефть продолжили рост на фоне усиления опасений по поводу затяжного конфликта на Ближнем Востоке.

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