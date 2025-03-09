По мнению Трампа, США способны выпускать до 40 % мирового объёма передовых чипов

Анонс компанией TSMC предстоящих дополнительных инвестиций в размере $100 млрд в строительство американских предприятий послужил толчком для анализа тенденции специалистами TrendForce, которые по итогам своих рассуждений пришли к выводу, что к концу десятилетия на территории США будут производиться 22 % мирового объёма передовых чипов.
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