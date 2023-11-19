17 ноября отмечался Международный день студента в память о чешских студентах-патриотах, выступивших против нацизма.
Как Россия и Белоруссия создают общее образовательное пространство
Комментарии
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Betahon
Процесс объединения образовательных процессов надо начать с искоренения болонской системы и выработке общей исторической версии наших стран! У нас, к сожалению, известными лицами с выпученными рыбьими глазами, это саботируется. Наследие Сороса глубоко засело в мозги!
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1 д.
Людмила Фирстова
Этот процесс уже давно идёт, Вы маленько отстали и не владеете информацией
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1 д.
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