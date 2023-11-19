Как Россия и Белоруссия создают общее образовательное пространство

Betahon

Процесс объединения образовательных процессов надо начать с искоренения болонской системы и выработке общей исторической версии наших стран! У нас, к сожалению, известными лицами с выпученными рыбьими глазами, это саботируется. Наследие Сороса глубоко засело в мозги!