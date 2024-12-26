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Царьград

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"Тунгуска-М" успешно сбила вражеский дрон в Херсонской области

"Тунгуска-М" успешно сбила вражеский дрон в Херсонской области

Боевой расчет комплекса "Тунгуска-М" из группировки войск "Днепр" сбил беспилотник противника над левым берегом Днепра в Херсонской области.

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