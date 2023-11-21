Антонов: очередная оружейная поставка режиму — успокоительная пилюля для Зеленского

Посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что очередной пакет военной помощи Вашингтона Киеву стал успокоительной пилюлей для украинской власти, которая находится на грани полного коллапса.
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