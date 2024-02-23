Страна и люди
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Страна и люди

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Кто в Средней Азии разрушает православные кладбища

Кто в Средней Азии разрушает православные кладбища

В Бишкекской и Кыргызстанской епархии прокомментировали случаи вандализма В соцсетях появилась информация о том, что в Казахстане и Киргизии начали орудовать исламские радикалы.

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Комментарии
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W
Walery
Это не «исламские радикалы», это творят ученики штатовских кураторов, которых в этих странах уже сотни тысяч. Там виновные так и не были пойманы, как и в Казахстане.  Суть причины бездействия органов более чем простая - все органы правохранителей в этих республиках национальные и всё тамошнее мононациональное население родственники до седьмого колена. Поэтому и предпочитают не замечать происходящее... как вначале было на украине.  Так было, и то ли еще будет в этих республиках...
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