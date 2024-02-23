Кто в Средней Азии разрушает православные кладбища

W

Walery

Это не «исламские радикалы», это творят ученики штатовских кураторов, которых в этих странах уже сотни тысяч. Там виновные так и не были пойманы, как и в Казахстане. Суть причины бездействия органов более чем простая - все органы правохранителей в этих республиках национальные и всё тамошнее мононациональное население родственники до седьмого колена. Поэтому и предпочитают не замечать происходящее... как вначале было на украине. Так было, и то ли еще будет в этих республиках...