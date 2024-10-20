Пара из Новой Зеландии нашла идеальный образ жизни — они стали хаусситерами

Фото: Соцсети Пара из Новой Зеландии нашла идеальный образ жизни, став хаусситерами. Новости дня за сегодня сообщают, что они постоянно путешествуют, не тратя деньги на аренду или коммунальные услуги, и регулярно знакомятся с новыми людьми.