Владимир Колокольцев наградил госавтоинспекторов из Удмуртии, которые оказали помощь мужчине, упавшему в реку во время катания на тюбинге

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил сотрудников Госавтоинспекции МО МВД России «Глазовский» Удмуртской Республики старших лейтенантов полиции Антона Шадрина и Дениса Ожегова медалями МВД России «За смелость во имя спасения».
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