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Астрономы каталогизировали 40-тысячный околоземный астероид — и предупреждают, что это лишь «верхушка айсберга»

Астрономы каталогизировали 40-тысячный околоземный астероид — и предупреждают, что это лишь «верхушка айсберга»

За последние 3 года обнаружено 10 000 новых объектов, но самые опасные — астероиды среднего размера от 100 до 300 метров — переписаны лишь на 30% Астрономы объявили о преодолении отметки в 40 000 обнаруженных околоземных астероидов, орбиты которых проходят в пределах 45 миллионов километров от орбиты Земли.

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