"Соцпредприниматели – самые скромные. Но любому бизнесу важно уметь о себе рассказать!"

Секретами эффективной самопрезентации и публичных выступлений с участниками Второго Дальневосточного форума по социальному предпринимательству "Мой бизнес от сердца" (12+) поделится Гузель Камаева — ведущая телекомпаний "МИР" (16+) и "МИР24" (16+).
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