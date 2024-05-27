ФСБ пришла за опером, который задерживал свердловского замминистра месяц назад

Сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) полиции Свердловской области Евгений Мальцев, за которым по делу которого 24 мая пришла ФСБ, участвовал в аресте замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына еще месяц назад.