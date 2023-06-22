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Сатановский высказался о людях, из-за которых РФ сдерживает свои решительные действия на Украине

Сатановский высказался о людях, из-за которых РФ сдерживает свои решительные действия на Украине

Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в эфире «Соловьев LIVE» высказался о людях, из-за которых Россия сдерживает свои решительные действия на Украине.

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