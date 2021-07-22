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Железнодорожный маньяк из американского посольства

Железнодорожный маньяк из американского посольства

пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова поведала нам анекдотичную и в то же время почти детективную историю о том, как сотрудник американского посольства на ж/д станции в Тверской области украл освещаемый указатель ручного стрелочного перевода.

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