Железнодорожный маньяк из американского посольства

пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова поведала нам анекдотичную и в то же время почти детективную историю о том, как сотрудник американского посольства на ж/д станции в Тверской области украл освещаемый указатель ручного стрелочного перевода.
пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова поведала нам анекдотичную и в то же время почти детективную историю о том, как сотрудник американского посольства на ж/д станции в Тверской области украл освещаемый указатель ручного стрелочного перевода.
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