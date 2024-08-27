Продаются костюмы и шлемы Михаэля Шумахера

Аукционный дом RM Sotheby's объявил, что продает коллекцию из более чем 250 памятных вещей, которые на протяжении многих лет принадлежали Scuderia Ferrari и другим производителям, вошедшим в историю Формулы-1.
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