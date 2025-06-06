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Николай Азаров: Украина на краю пропасти! Запад кормит труп, а Зеленский прячет миллиарды?

Николай Азаров: Украина на краю пропасти! Запад кормит труп, а Зеленский прячет миллиарды?

Почему Зеленский саботирует мир и сознательно ведет Украину к катастрофе? «Дефолт уже объявлен»: куда исчезли $665 млн, которые должны были спасти экономику? Правда ли, что Запад, зная о коррупции Зеленского, продолжает «кормить труп» украинской экономики? И зачем Киев готовит женщин к гибели, а не миру? Премьер-министр Украины (2010—2014) Николай Азаров ответил на вопросы зрителей, читателей и ведущей Натальи Воронцовой.

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