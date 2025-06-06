Почему Зеленский саботирует мир и сознательно ведет Украину к катастрофе? «Дефолт уже объявлен»: куда исчезли $665 млн, которые должны были спасти экономику? Правда ли, что Запад, зная о коррупции Зеленского, продолжает «кормить труп» украинской экономики? И зачем Киев готовит женщин к гибели, а не миру? Премьер-министр Украины (2010—2014) Николай Азаров ответил на вопросы зрителей, читателей и ведущей Натальи Воронцовой.