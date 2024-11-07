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Общественники требуют проверить объявления на маркетплейсах на признаки порнографии

Они объясняют это заботой о детях. Группа граждан, именующая себя «правозащитным центром», направила заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить маркетплейсы Wildberries, Ozon и AliExpress на порнографию.

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