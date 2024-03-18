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Последствия нового обстрела Белгорода небратьями 17 марта 2024. Пострадавшие, погибшие, разрушения

Последствия нового обстрела Белгорода небратьями 17 марта 2024. Пострадавшие, погибшие, разрушения

Почти всю прошлую неделю ВСУ не прекращали обстреливать Белгород и Белгородскую область. По информации регионального Минздрава, за неделю из-за украинских обстрелов пострадали более 90 человек, 11 погибли.

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