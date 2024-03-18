Последствия нового обстрела Белгорода небратьями 17 марта 2024. Пострадавшие, погибшие, разрушения

Почти всю прошлую неделю ВСУ не прекращали обстреливать Белгород и Белгородскую область. По информации регионального Минздрава, за неделю из-за украинских обстрелов пострадали более 90 человек, 11 погибли.
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