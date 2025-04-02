Наезд Трампа или плохая беседа со Стармером? Зачем глава Финляндии заговорил о дружбе с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб призвал местных жителей морально готовиться к восстановлению отношений с Россией.
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