Трамп озвучил потери России и Украины в ходе конфликта

ВА

Владимир Акулов

СВО совершается в режиме непрерывных городских боев...А в городских боях штурмующая сторона несет бОльшие потери , чем обороняющаяся...Но с учетом превосходства России в артиллерии и авиации потери хохлов в раза 4 больше...Диванное мнение.