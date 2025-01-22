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Трамп озвучил потери России и Украины в ходе конфликта

Трамп озвучил потери России и Украины в ходе конфликта

По словам Трампа потери России якобы превышают потери Украины. Вновь избранный президент США Дональд Трамп озвучил данные потерь Украины и России в текущем конфликте за весь его период, пишет Avia.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Да,конечно,у 47-го президента США информация &quot;свежее&quot;,чем наша.Охотно верится с трудом.
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17 час.
ВА
Владимир Акулов
СВО совершается  в  режиме  непрерывных  городских  боев...А  в  городских  боях  штурмующая  сторона  несет  бОльшие  потери  ,  чем  обороняющаяся...Но  с  учетом  превосходства  России  в  артиллерии  и  авиации  потери  хохлов  в  раза  4  больше...Диванное  мнение.
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7 час.

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