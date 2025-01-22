По словам Трампа потери России якобы превышают потери Украины. Вновь избранный президент США Дональд Трамп озвучил данные потерь Украины и России в текущем конфликте за весь его период, пишет Avia.
Трамп озвучил потери России и Украины в ходе конфликта
Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Да,конечно,у 47-го президента США информация "свежее",чем наша.Охотно верится с трудом.
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17 час.
ВА
Владимир Акулов
СВО совершается в режиме непрерывных городских боев...А в городских боях штурмующая сторона несет бОльшие потери , чем обороняющаяся...Но с учетом превосходства России в артиллерии и авиации потери хохлов в раза 4 больше...Диванное мнение.
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7 час.
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