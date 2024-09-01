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Соцсети: житель Новокузнецка задержал в ТРЦ «Планета» вора

Соцсети: житель Новокузнецка задержал в ТРЦ «Планета» вора

В Новокузнецке посетитель торгово-развлекательного центра задержал вора.В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена потасовка между двумя мужчинами в холле ТРЦ «Планета».

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