Актриса Ксения Алферова поделилась необычной историей о том, как смогла отучить свою 18-летнюю кошку Зосю от неожиданного хулиганства благодаря совету народного артиста РСФСР, дрессировщика кошек Юрия Куклачева.
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