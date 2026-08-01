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Пятый канал

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«Это сработало!» — Алферова извинилась перед кошкой по совету Куклачева

«Это сработало!» — Алферова извинилась перед кошкой по совету Куклачева

Актриса Ксения Алферова поделилась необычной историей о том, как смогла отучить свою 18-летнюю кошку Зосю от неожиданного хулиганства благодаря совету народного артиста РСФСР, дрессировщика кошек Юрия Куклачева.

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