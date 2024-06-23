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Долгушин о четвертьфиналах МФЛ в Нижнем Новгороде: «В обоих матчах был позор. Нельзя говорить и делать все, что хочется в порыве эмоций»

«Мне кажется, что вчера в обоих матчах был прям позор. Не в футбольном плане, а в плане перебора по высказываниям, действиям.

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