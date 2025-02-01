Келлог: добиться постоянного мира на Украине возможно в течение месяцев

Добиться прекращения огня и постоянного мира на Украине возможно в течение месяцев, а не лет. Соответствующее заявление сделал в интервью телевизионному каналу Fox News Кит Келлог, спецпосланник американского президента Дональда Трампа.
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