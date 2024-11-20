15 ноября, в День всемирного экологического праздника, в нашем детском саду была объявлена акция по сбору макулатуры ´СДАЙ БУМАГУ - СДЕЛАЙ БЛАГО!´, которая закончилась 18 ноября вывозом собранной макулатуры с территории дошкольного учреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии