15 ноября, в День всемирного экологического праздника, в нашем детском саду была объявлена акция по сбору макулатуры ´СДАЙ БУМАГУ - СДЕЛАЙ БЛАГО!´, которая закончилась 18 ноября вывозом собранной макулатуры с территории дошкольного учреждения.