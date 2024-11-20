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СДАЙ БУМАГУ - СДЕЛАЙ БЛАГО

СДАЙ БУМАГУ - СДЕЛАЙ БЛАГО

15 ноября, в День всемирного экологического праздника, в нашем детском саду была объявлена акция по сбору макулатуры ´СДАЙ БУМАГУ - СДЕЛАЙ БЛАГО!´, которая закончилась 18 ноября вывозом собранной макулатуры с территории дошкольного учреждения.

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