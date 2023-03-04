«Просто цирк. «Спартак» забил чистый гол. Кто тянул Мешкова? Дай доиграть и потом решай, что делать!» Ловчев об отмене гола Соболева

Евгений Ловчев раскритиковал Виталия Мешкова за отмену гола «Спартака» «Уралу» (2:2). «О моменте с отмененным голом «Спартака» скажу позже, но ведь до этого были 88 минут игры, когда красно-белым не давали играть, развивать атаки.