После потепления в Москву вернутся сильные морозы

12 января в Москву вернётся холодный атмосферный фронт. В ночь с четверга на пятницу в столице похолодает до минус 13–18 градусов, а днём температура будет держаться в диапазоне от минус 11 до минус 16 градусов, сообщил “Вечерней Москве” синоптик прогностического центра “Метео-ТВ” Александр Ильин.