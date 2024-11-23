Школьники, работавшие в составе трудовых отрядов, могут получить преференции при поступлении в вузы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в заседании оргкомитета, под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, по подготовке и проведению мероприятий посвященных 65-летию движения студенческих отрядов и 20-летию возрожденных РСО.
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