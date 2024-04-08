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В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю состоялось заседание Общественного совета

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю состоялось заседание Общественного совета

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик принял участие в очередном заседании Общественного совета при Cледственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю, в который входят представители общественных, научных, религиозных и творческих организаций, профессиональных и творческих объединений, средств массовой информации.

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