В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю состоялось заседание Общественного совета

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик принял участие в очередном заседании Общественного совета при Cледственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю, в который входят представители общественных, научных, религиозных и творческих организаций, профессиональных и творческих объединений, средств массовой информации.