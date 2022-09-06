Я обещал вчера жениться? Ну, извините, психанул...

- Как ты можешь терпеть свою жену? Она же у тебя вечно бурчит, пилит, цепляется к каждой мелочи. У нее когда-нибудь вообще бывает хорошее настроение? - Да не дай Бог! Когда у нее хорошее настроение, она еще и поет! Один мужик бил своего осла.