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Я обещал вчера жениться? Ну, извините, психанул...

Я обещал вчера жениться? Ну, извините, психанул...

- Как ты можешь терпеть свою жену? Она же у тебя вечно бурчит, пилит, цепляется к каждой мелочи. У нее когда-нибудь вообще бывает хорошее настроение? - Да не дай Бог! Когда у нее хорошее настроение, она еще и поет!   Один мужик бил своего осла.

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