Мышка - норушка

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юлия
    Выше - схемы снежинокСнежинки крючком ...
  • Юлия
    https://yandex.ru/collections/user/nxuthe09v236qat0tqcddv689g/snezhinki-kriuchkom-so-skhemami/Снежинки крючком ...
  • Юлия
    узор https://www.youtube.com/watch?v=9tlw3I1wcugЖенская манишка н...

ХОЛОДЕЦ ИЗ ГОВЯЖЬИХ НОЖЕК

ХОЛОДЕЦ ИЗ ГОВЯЖЬИХ НОЖЕК

ХОЛОДЕЦ Здравствуйте дорогие мои подписчики 😘😘😘 сегодня будем готовить холодец надеюсь вам понравится 🤗🤗 Ингредиенты 🌸🌸🌸 Говяжьи ноги Говяжьи щёки Морковь Лук Соль перец приправы по вкусу Лавровый лист Способ приготовления Говяжьи щёки и ноги кладём в мультиварку можно и в кастрюлю добро морковь лук соль перец приправы лавровый лист заливаем водой и закрыть крышку мультиварке и варить в максимальном уровне а в кастрюле варим5-6 часов затем мясо режем на кусочки а из моркови вырезаем цветочки бульон процедить добавить чеснок в ёмкость сначала кладём укроп затем морковь и мясо заливаем бульоном и оставить охладиться наш холодец готов приятного аппетита .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх