ХОЛОДЕЦ ИЗ ГОВЯЖЬИХ НОЖЕК

ХОЛОДЕЦ Здравствуйте дорогие мои подписчики 😘😘😘 сегодня будем готовить холодец надеюсь вам понравится 🤗🤗 Ингредиенты 🌸🌸🌸 Говяжьи ноги Говяжьи щёки Морковь Лук Соль перец приправы по вкусу Лавровый лист Способ приготовления Говяжьи щёки и ноги кладём в мультиварку можно и в кастрюлю добро морковь лук соль перец приправы лавровый лист заливаем водой и закрыть крышку мультиварке и варить в максимальном уровне а в кастрюле варим5-6 часов затем мясо режем на кусочки а из моркови вырезаем цветочки бульон процедить добавить чеснок в ёмкость сначала кладём укроп затем морковь и мясо заливаем бульоном и оставить охладиться наш холодец готов приятного аппетита .