Александр Роджерс: Расцвет России и подъём ЛДНР

ЗанозаПолитикаАлександр Роджерс: Расцвет России и подъём ЛДНР Хотелось бы уточнить одну старую сентенцию господина Сёмина про «два отечества». На самом деле «два мира».Вернуться к статье18НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕЕкатеринаУважаемый автор! Заводы, ледоколы и ракеты - это, конечно, круто, но уровень жизни граждан оценивается по другим показателям и ВВП на душу населения – один из них. Оценивая страны с точки зрения, где жить хорошо, ориентируются на ряд критериев: свободу делать жизненный выбор, доверие к социальным и политическим институтам, продолжительность жизни, уровень здравоохранения, а также социальные программы как признак здорового сообщества, которое заботится о своих. Наша страна находится на 67 строчке (из 83), между Азербайджаном (66-е место) и Колумбией (68-е место). ). И это страна с самой большой территорией и запасами ископаемых! Ближайшие соседки – Украина и Беларусь – находятся на 59-м и 60-м местах соответственно. По экономическому определению бедности: если половина или больше реальных доходов уходит на еду, то вы - бедный. Так вот в России, более половины населения страны живет в бедности. На патриотизме держимся, но ведь поколение патриотов уходит! Молодое поколение хочет жить здесь и сейчас. Понимает ли это власть?bngor68 АгеевИдёт война, милочка, и в первую очередь не о брюхе надо думать. А если хотите жить "здесь и сейчас" - валите в укропию, там вам место.Адольф ПешковИ с кем же ты воюешь, который вдоволь живёшь и здесь, и сейчас. Понятен Роджерс - властный рупор,который считает всё, что будет плодить новых миллиардеров. К стати дворяне тоже экспортировали хлеб в то время, когда по деревням "слёзы солёные с кислым кваском пополам". Он же не папишет о тех очередных двух евреях с семейками, которые слямзили 33 млрд рублей и спрятались в Лондоне и в Израиле. Не напишет и о том ребёнке, которому государство через ТВканалы клянчит у бедного народа пару миллионов на его лечение . Вот он упустил ещё "победу" Абрамоаича в ЛЧ. А вы говорите, что у нас спорта нет. Прощайте, ребята. меня снова забанят, как неугодного пенсионера.Докукин Алексей... Наша страна находится на 67 строчке. А не дадите ссылку, где вы этот "рейтинг" откопали и кто сей рейтинг составил. Очень интересно было бы узнать. Но что-то мне подсказывает, что ссылку от вас не дождаться. То , что Украина на 59 месте, а Россия на 67 говорит многое об афторах этого рейтинга.Докукин АлексейВас, неугодный пенсионер не только забанить, вас уже похоронить пора, чтобы не воняли на весь интернет канал.Александр СимаковМадам, не читайте Вы всякие рейтинги перед обедом! В зависимости от того, кто эти рейтинги составляет, Россия в рейтингах ВВП находится от 5 до 71 места. Вот один из авторов - ЦРУ!bngor68 АгеевДа никакой он не пенсионер! Хохлятский троль на зарплатеЕЕкатеринаNumbeo опубликовал актуальный рейтинг стран мира по уровню жизни на 2021 год. Полный список содержит 83 государства. Мы представляем вашему вниманию таблицу с данными и 10 лучших стран по качеству жизни в 2021 году. Источник: https://basetop.ru/rejting-stran-mira-po-urovnyu-zhizni-2021/ЕЕкатеринаСтаро, как мир. Когда нечем крыть, начинают хамить. Снимите розовые очки. С 2014 года доходы россиян непрерывно сокращались, единственным значимым исключением стал 2019 год, когда они выросли на 1%. С 2013 по 2020 год реальные располагаемые доходы населения упали на 11%, за 2020 год — на 3,5%. Год пандемии стал для рубля годом одного из худших падений. С января 2020 года по март 2021 года российская валюта подешевела к доллару на 26%. По данным Refinitiv, годовое падение рубля в 2020-м (на 16,5%) стало четвертым по глубине после кризиса 1998 года. Хуже было только в 1998-м (минус 71,3%) и 1999-м (23,7%), а также в санкционном 2018-м (17,1%).По их мнению, больше всего от падения рубля предсказуемо пострадали электроника и импортное продовольствие. Это невозможно было не почувствовать: около 40% потребления розничной торговли — это импортные товары. Но косвенно из-за девальвации выросли и цены на отечественные товары, в производстве которых используется иностранное сырье. Вот топ-5 по приросту цен по сравнению с январем 2020-го: фрукты и цитрусовые — плюс 13,5%, автомобили импортные — 10,8%, отечественные — 9,1%, стройматериалы — 6,3%, мебель — 5,9%, компьютеры — 5%. Даже оживившийся из-за закрытых границ внутренний туризм стал дороже на 1,6%, следует из данных ЦБ.bngor68 АгеевИ что? Это моя Россия, моя Родина, какая есть. Вы не заметили, "девушко ясноглазое", что мы находимся в окружении врагов? Что против нас ведётся настоящая война, пока без выстрелов, потому что боятся ответа? А вы, на ясном глазу, приводите рейтинги и проценты, как стало плохо? Не кажется ли тебе, гадюка, что ты вместе с внешними врагами заодно? Ещё раз говорю, не нравится - валите, мы уж как-нибудь без вас и ваших подсказок будем справляться.ЕЕкатеринаСпасибо, что поделился своей точкой зрения. Мы все воодушевлены твоим оригинальным мнением.bngor68 АгеевПожалуйста. Только ваше "мы" - это никто, ничтожества. А точка зрения моя - это точка зрения нормального человека, простого патриота, не побоюсь этого слова. Когда ты копаешься в процентах и доказываешь, что в России всё плохо, хоть раз задумайся - а почему? И если ты честный человек, то ответ очевиден - против нас все. И ты в том числе, вольно или по недомыслию.ЕЕкатеринаВожди России свой народ во имя чести и морали опять зовут идти вперед, а где перед, опять соврали. И.Губерманbngor68 АгеевУмаляя нехилую вонь, Я рукой разгоняю туман. Неужели бздонул где-то конь? То "стихи" написал Губерман! Это что касается Игорька пресловутого. А относительно вождей - если бы были другие, а не они, то вы бы, мадам, не так кукарекали. И не в интернете, а на поселении, в лучшем случае. А вы допроситесь, терпение ни у кого не безгранично. Это раз. Второе - не ищите друзей за бугром, вы для них никогда не будете равными. Их стремление - захватить Россию, а население им не нужно. Так что - думайте десять раз, если есть чем. Игорёк вон на восьмом десятке, а вынужден выступлениями промышлять, кушать-то хотца! А вы даже такие, как у него вирши кропать не можете. Чем на жизнь зарабатывать будете? Древнейшей профессией?ЕЕкатерина«Я – странный человек, в любые времена Люблю свою страну, и это – внутривенно, И не взирая на… когда моя страна Меня за невраньё не любит откровенно!..» Юнна Морицbngor68 АгеевПомню, помню советскую власть...Только не могу понять тех, кто по тем временам ностальгируетДокукин АлексейПовеселился от души. На Украине уровень жизни выше, чем в России? И вообще там лучше жить, чем в России при всем при том, что идет гражданская война и по улицам маршируют бандеровцы? Екатерина , такого не может быть, потому что не может быть никогда. Повторюсь, одно то, что Украина, страна, где идет гражданская война уже 7-ой год по рейтингу ставится выше России, говорит о многом. Лично мне все ясно с этим Numbeo.Виктор ЖаровВзгляд "подхрюкивающих" на Россию - "Мордор. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена ватниками" (простите меня Игорь Всеволодович)Комментировать
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