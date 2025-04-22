Главный секрет кителя Сталина: что хранил в потайном кармане «вождь народов»?

Китель – одна из неизменных частей гардероба Иосифа Сталина. На первый взгляд вполне стандартная верхняя одежда вождя была не так проста на самом деле: в сталинском кителе имелись внутренние карманы, в один из которых была вшита цепочка с кольцом.