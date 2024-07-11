Мошенники из Кузбасса 98 раз обманули на деньги женщин с сайта знакомств

Global Look Press/Erik Reis - IKOstudio/Ingram Images Сотрудники МВД закончили расследование случаев мошенничества в отношении женщин из разных регионов России, которые зарегистрировались на сайтах знакомств и поверили обещаниям мошенников из Кузбасса.
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