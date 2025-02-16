Ефимов: новое здание для колледжа возведут в районе Люблино

В Москве Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) обновил правила землепользования и застройки для возведения нового колледжа в районе Люблино, сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.