Ефимов: новое здание для колледжа возведут в районе Люблино

В Москве Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) обновил правила землепользования и застройки для возведения нового колледжа в районе Люблино, сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.
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