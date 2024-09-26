Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Американский эксперт назвал вероятного исполнителя подрывов «Северных потоков»

Американский эксперт назвал вероятного исполнителя подрывов «Северных потоков»

Украина никак не могла провести операцию по подрыву «Северных потоков». Такое заявление сделал в беседе со «Звездой» профессор истории и директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.

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