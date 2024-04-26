Жители Южнопортового района примут участие в краеведческом диктанте

Краеведческий диктант «Московский код» в этом году пройдёт с 28 апреля по 4 мая. Об этом на пресс-конференции, организованной информационным центром Правительства Москвы, сообщил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
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