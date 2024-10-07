Четверть работодателей больше всего тратится на найм персонал

Основную долю расходов для работодателей составляют налоги и страховые взносы (66%). Около трети (35%) называют самой затратной категорией траты на оборудование рабочих мест, аренду офисов и коммунальные услуги.
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