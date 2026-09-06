Украинские пожарные боятся приближаться к горящим складам – пожары продолжаются

В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть пожар на пораженном нашими «Геранями» складе украинской компании «Макита».
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