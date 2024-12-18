Скачущую по сугробам лису заметили у ЖК на Комендантском Кадры с красавицей в рыжей шубке опубликовали в паблике «ЖК UP-квартал «Комендантский» | ФСК» в соцсети «ВКонтакте» вечером 17 декабря.
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Скачущую по сугробам лису заметили у ЖК на Комендантском Кадры с красавицей в рыжей шубке опубликовали в паблике «ЖК UP-квартал «Комендантский» | ФСК» в соцсети «ВКонтакте» вечером 17 декабря.