Пермские студенты создают новую социальную сеть для знакомств и личной жизни

Студент Пермского Политеха Артем Перемитин совместно со студентом Пермского техникума промышленных и информационных технологий Максимом Макаровым разработал приложение Finda.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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