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ИА Реалист

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Apple представила самый дорогой смартфон в своей истории

Apple представила самый дорогой смартфон в своей истории

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). 9 сентября Apple проведёт ежегодное сентябрьское мероприятие, на котором, по данным Bloomberg, CNBC и других источников, будет представлен первый в истории компании складной iPhone.

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