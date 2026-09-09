Apple представила самый дорогой смартфон в своей истории

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). 9 сентября Apple проведёт ежегодное сентябрьское мероприятие, на котором, по данным Bloomberg, CNBC и других источников, будет представлен первый в истории компании складной iPhone.
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