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«Спецсталь»: РФ увеличит импорт нержавеющей стали из-за нехватки выпуска

«Спецсталь»: РФ увеличит импорт нержавеющей стали из-за нехватки выпуска

В 2024 году Россия может увеличить импорт нержавеющей стали до рекордных 487-492 тысяч тонн. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на обзор ассоциации потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов «Спецсталь».

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