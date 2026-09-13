«Авангард» одержал волевую победу над «Металлургом» и нанес магнитогорцам первое поражение в сезоне КХЛ

Омский хоккейный клуб «Авангард» одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с итоговым счётом 3:2 в овертайме.
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